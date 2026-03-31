Spiaggia dei cani un ‘no’ compatto | Ma inascoltato

A Ponente, in viale Trieste, sarà creata una spiaggia attrezzata per chi porta con sé i cani, probabilmente nelle zone dietro le colonie dei postelegrafonici. La proposta ha suscitato un rifiuto compatto da parte di alcuni cittadini che avevano espresso il loro dissenso. La decisione di realizzare la spiaggia sembra procedere senza modifiche, nonostante le proteste.

Una spiaggia attrezzata per accogliere bagnanti con i propri cani al seguito troverà posto a Ponente, in viale Trieste, presumibilmente dietro le colonie dei postelegrafonici. Così indica una delibera della giunta Biancani. Non sono d’accordo, però i consiglieri di quartiere, eletti con la lista civica Ascoltiamo Pesaro: "Quando questa opzione è stata prospettata al Quartiere porto mare la reazione è stata di unanime contrarietà – raccontano Alberto Macchini, Luca Giordano, Chiara Fichera, Simonetta Silvestrini (foto) –. Individuare una spiaggia per cani dietro le colonie di viale Trieste riteniamo sia una decisione sbagliata nel merito e grave nel metodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiaggia dei cani, un ‘no’ compatto: "Ma inascoltato" Articoli correlati "Nessuna spiaggia libera accessibile ai cani""Un anno fa il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la nostra mozione per permettere l’accesso dei cani sulle spiagge libere di Porto... Leggi anche: Cara spiaggia, quanto mi costerai? Listini congelati, ma il lusso avanza. La mappa dei prezzi Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Spiaggia dei cani, un ‘no’ compatto: Ma inascoltato; Brindisi, una spiaggia a misura di cane; Un cane trova una bottiglia sulla spiaggia, dentro un biglietto cela un misterioso viaggio dal Canada alla Sc…; San Benedetto, inizia la stagione ma spiaggia vietata ai cani. Da domani in vigore le disposizioni sull’uso dell’arenile. Spiaggia dei cani, un ‘no’ compatto: Ma inascoltatoUna spiaggia attrezzata per accogliere bagnanti con i propri cani al seguito troverà posto a Ponente, in viale Trieste, ... ilrestodelcarlino.it Ancora un atto vandalico alla spiaggia Balnea: è stato divelto il passamano della discesa alla spiaggia libera Nuova Gioventù BALNEA APS - facebook.com facebook