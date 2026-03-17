nessuna spiaggia libera accessibile ai cani

A Porto Potenza, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione che permette ai cani di accedere alle spiagge libere. Tuttavia, attualmente, nessuna spiaggia libera è accessibile ai cani. Questa decisione riguarda esclusivamente le spiagge pubbliche del territorio e non ci sono aree dedicate specificamente ai cani. La situazione rimane invariata rispetto a quanto stabilito un anno fa.

"Un anno fa il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la nostra mozione per permettere l’accesso dei cani sulle spiagge libere di Porto Potenza. Ma a distanza di 12 mesi non è stato fatto nulla. Perché questo ritardo? La giunta intende o no individuare un tratto di spiaggia dog-friendly per la prossima estate?" Se lo domanda Simona Galié, consigliera del gruppo di minoranza Idea Futura, che ha protocollato un’interrogazione al sindaco Noemi Tartabini. La modifica al regolamento era stata proposta a seguito di un episodio molto discusso, avvenuto nell’estate 2023. Ad agosto, un turista umbro era stato fermato dalla polizia locale mentre si trovava con il suo beagle sulla spiaggia libera dietro all’ex discoteca Babaloo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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