Una spia italiana è stata accusata di aver filmato gli allenamenti della nazionale bosniaca, scatenando una nuova polemica tra i due paesi. Nonostante le condizioni meteorologiche prevedano nevischio e temperature vicine allo zero, l’atmosfera attorno alla partita di playoff Bosnia-Erzegovina e Italia per la qualificazione ai Mondiali 2026 si fa sempre più tesa.

Sebbene il clima meteorologico preveda nevischio e temperature intorno allo 0°C, si fa sempre più incandescente il clima attorno alla finalissima play-off Bosnia-Erzegovina-Italia valida per l’accesso ai Mondiali 2026. Nelle ultime ore, i bosniaci hanno nuovamente puntato il dito contro l’Italia (ormai famosa la querelle per l’esultanza di Dimarco ) accusandola di “spionaggio”. Cosa è successo. Hanno fatto il giro del web le immagini di un uomo, in tenuta militare, osservare l’allenamento della Bosnia sul campo dell’FK Sarajevo. Un breve video lo mostra all’esterno dell’impianto vestito in mimetica: da questo breve frame, ecco che i bosniaci hanno pensato si potesse trattare di una “spia” mandata appositamente per l’occasione e filmare l’allenamento a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Spia italiana ha filmato gli allenamenti": nuova polemica dei bosniaci

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