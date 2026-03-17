La titolare di un maneggio a Montegranaro ha affermato che un cacciatore ha sparato volontariamente durante un episodio avvenuto il 17 marzo 2026. La donna ha riferito di aver visto il cacciatore con il fucile puntato e di aver ottenuto screenshot di un video in cui Vlad, stalliere e praticante arti marziali, filmava la scena. L'uomo è stato ucciso durante l’incidente.

Montegranaro (Fermo), 17 marzo 2026 - “ Quel cacciatore ha sparato volontariamente, ne sono certa, anche perché Vlad era una persona di una forza sovrumana e praticava le arti marziali. Se solo avesse voluto gli avrebbe potuto spezzare l’osso del collo”. A parlare relativamente alla tragedia che si è consumata sabato nelle campagne di Montegranaro, in cui è rimasto ucciso Vladislav Sergevich Grigorev, russo di 42 anni, è Stefania Quattrini la titolare della struttura ricettiva e del maneggio in cui lavorava la vittima. Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. “Accumuli fino a 30 cm” La videochiamata di Valdislav alla titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stalliere ucciso, la titolare del maneggio: “Vlad ha filmato il cacciatore col fucile puntato. Ho gli screenshot”

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