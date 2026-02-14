La comunità islamica dei bosniaci incontra il vescovo Cevolotto

Il Džemat Ilm Piacenza, comunità islamica dei bosniaci, ha incontrato venerdì 13 febbraio il vescovo Adriano Cevolotto, alla presenza di una decina di membri. La motivazione dell’incontro è stata discutere le differenze e le somiglianze tra le due fedi, con l’obiettivo di promuovere una migliore comprensione reciproca. Durante l’appuntamento, i rappresentanti musulmani hanno consegnato al vescovo un libro sul patrimonio culturale bosniaco, cercando di far conoscere meglio la loro tradizione.

Il Džemat Ilm Piacenza, Comunità Islamica dei Bosniaci di Piacenza, ha incontrato venerdì 13 febbraio monsignor Adriano Cevolotto, vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio, per un momento di dialogo e confronto interreligioso. All'incontro hanno partecipato l'imam della comunità locale, nonché imam principale della Comunità Islamica dei Bosniaci in Italia (Cibi) Muamer Kozica, il presidente della Cibi Arnel Nasic e le rappresentanti della sezione giovani della Comunità Islamica dei Bosniaci di Piacenza, Šejla Burkic e Dalila Brka.

