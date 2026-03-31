Sperma di salmone come anti rughe la dermatologa Inès Mordente | C'è un razionale biologico ma non fa miracoli
Recentemente si discute di possibili utilizzi dello sperma di salmone in campo estetico, con alcune dermatologhe che ne analizzano le proprietà. La dottoressa Inès Mordente ha dichiarato che, sebbene ci siano basi biologiche per questa teoria, i risultati non sono miracolosi. Le notizie circolate sui social media riguardano trattamenti che coinvolgono questo ingrediente e sono state oggetto di attenzione pubblica.
Ultimamente si parla di trattamenti estetici con lo sperma di salmone e l'esposizione sui social media di notizie simili può confonderci. La dermatologa Mordente ha spiegato a Fanpage.it la vera efficacia di questo intervento e come riconoscere se fa davvero bene alla pelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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