Sperma di salmone come anti rughe la dermatologa Inès Mordente | C'è un razionale biologico ma non fa miracoli

Recentemente si discute di possibili utilizzi dello sperma di salmone in campo estetico, con alcune dermatologhe che ne analizzano le proprietà. La dottoressa Inès Mordente ha dichiarato che, sebbene ci siano basi biologiche per questa teoria, i risultati non sono miracolosi. Le notizie circolate sui social media riguardano trattamenti che coinvolgono questo ingrediente e sono state oggetto di attenzione pubblica.