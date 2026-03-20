La giornalista Ines Sainz | Un calciatore del Milan ha cercato di baciarmi terribile Non fa il nome

La giornalista messicana Ines Sainz ha raccontato di un episodio durante un'intervista con un calciatore del Milan, in cui quest'ultimo ha cercato di baciarla dopo averle chiuso la porta alle spalle. Sainz ha definito il momento come