La giornalista Ines Sainz | Un calciatore del Milan ha cercato di baciarmi terribile Non fa il nome
La giornalista messicana Ines Sainz ha raccontato di un episodio durante un'intervista con un calciatore del Milan, in cui quest'ultimo ha cercato di baciarla dopo averle chiuso la porta alle spalle. Sainz ha definito il momento come
La giornalista messicana Ines Sainz ha descritto come "un agguato" il drammatico momento in cui un'intervista con un calciatore del Milan si trasformò nel tentativo di baciarla, dopo aver chiuso la porta alle sue spalle. Ma lei è cintura nera di taekwondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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