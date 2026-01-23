Ines Mordente la dermatologa che ha aiutato la cantante Gaia nella battaglia con l' acne | Non siete soli e non è una colpa in alcun modo È una condizione dermatologica non un difetto personale

La dottoressa Ines Mordente, dermatologa specializzata in acne adulta, condivide un messaggio di rassicurazione: l’acne non è una colpa o un difetto personale, ma una condizione dermatologica. Sempre più persone si rivolgono al suo studio, tra cui figure pubbliche come Gaia, Melissa Satta e Taylor Mega. In questo articolo, approfondiamo i trattamenti e i consigli della dottoressa per affrontare questa problematica.

Quanto conta andare oltre le mode skincare e tornare a un approccio personalizzato e scientifico? Quali trend su TikTok la preoccupano? «Conta moltissimo. La pelle non è uguale per tutti: età, genetica, ormoni, stile di vita e patologie rendono necessario un approccio personalizzato. I social hanno sicuramente il merito di diffondere interesse per la skincare, ma al contempo tendono a banalizzarla molto. Mi preoccupano trend come il “skin cycling fai-da-te” con peeling troppo aggressivi, l’uso non controllato di retinoidi o la cosiddetta “slugging” con vaselina su pelli acneiche: pratiche che possono alterare la barriera cutanea e peggiorare la situazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

