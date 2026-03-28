Portoferraio incendio in località Orti | a fuoco un modulo abitativo | VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, si è sviluppato un incendio in località Orti, nel comune di Portoferraio. Le fiamme hanno interessato un modulo abitativo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuna persona risulta coinvolta o rimasta ferita. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, in località Orti nel comune elbano di Portoferraio. Secondo quanto emerso, a prendere fuoco sarebbe stato un modulo abitativo che si trovava all'interno di un terreno privato. Alcune persone, notata la colonna di fumo, hanno allertato il 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate in poco tempo e fortunatamente non risultano esserci feriti. Basket, serie A2 Libertas da incubo e fischiata con Pistoia, Diana: "Dobbiamo ritrovare la miglior versione di noi stessi". VIDEO Basket, serie A2 Libertas con Cividale per rialzare la testa, Diana: "C'è voglia di riscatto, ma siamo in linea con il nostro obiettivo". 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Portoferraio, incendio in località Orti: a fuoco un modulo abitativo | VIDEO Articoli correlati Napoli, spaventoso incendio a Mariglianella: a fuoco fabbrica tessile – VIDEOMomenti di apprensione nel pomeriggio in provincia di Napoli, dove un incendio è divampato all’interno di una fabbrica tessile. Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio (C’è il video)Una colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che divampano nei pressi della struttura. Contenuti e approfondimenti su Portoferraio incendio in località Orti... Argomenti discussi: Anti Incendio Boschivo, riunione operativa propedeutica all’avvio della stagione; Campo: apertura straordinaria dell'ufficio anagrafe per rinnovo obbligatorio delle Carte di Identità cartacee. Incendio in hotel di una località sciistica in Savoia, evacuate 83 persone(ANSA) - LIONE, 27 GEN - Un incendio è scoppiato stasera in un hotel a 5 stelle dell'esclusiva stazione sciistica di Courchevel, in Savoia: 83 persone sono state evacuate. Lo riferisco i vigili del ... notizie.tiscali.it