Aviano spaccata notturna nella concessionaria | rubate due auto e la cassaforte

Nella notte tra sabato e domenica, qualcuno ha fatto irruzione alla Capitol Motors di Aviano. I ladri sono entrati forzando le porte e hanno portato via due auto e la cassaforte. La concessionaria, che si rivolge soprattutto a militari e personale americano alla base Usaf di Aviano, si trova in via Pordenone. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi e le indagini sono già in corso.

Furto nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio alla Capitol Motors di Aviano. La concessionaria, che vende auto principalmente a cittadini statunitensi che si trovano in zona come militari o personale di altro tipo alla base Usaf di Aviano, si trova in via Pordenone fuori dal centro abitato del paese. Secondo quanto ricostruisce il Gazzettino, i ladri sono entrati sfondando una porta sul retro. A quel punto sono entrati in un ufficio dove hanno estratto e portato via una cassaforte. Hanno poi rubato anche due veicoli: una Honda Civic e una Bmw X1. L'ammontare del furto è ancora da quantificare.

