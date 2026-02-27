Apolloni sui prossimi avversari del Milan | La Cremonese non trova più gli equilibri di inizio stagione

L'ex calciatore Luigi Apolloni ha commentato i prossimi incontri del Milan, sottolineando che la Cremonese fatica a mantenere gli equilibri visti all'inizio della stagione. Apolloni ha espresso che i lombardi stanno attraversando un momento difficile e che la squadra avversaria potrebbe incontrare difficoltà nel trovare continuità. Le sue parole sono state pronunciate durante la trasmissione 'Maracanà'.

Luigi Apolloni, ex difensore di Parma e Verona tra le altre, si è espresso sulla lotta retrocessione durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. In particolare, l'allenatore si è soffermato sulla Cremonese di Davide Nicola, prossimi avversari del Milan in campionato. Ecco, dunque, le sue parole sui grigiorossi e sulle altre squadre che stanno lottando per non retrocedere. "Il trend della Cremonese, che era partita alla grande, è negativo. La rosa però è buona, Nicola è molto preparato, ma è in una fase dove non riesce più a trovare gli equilibri dell'inizio di campionato. Fa fatica a capire quale sarà il suo campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

