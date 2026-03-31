Sottosegretari alla Regione Calabria Battaglia incalza | Un poltronificio vergognoso

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria ha commentato con fermezza la decisione della Regione Calabria di ripristinare la figura dei sottosegretari alla Presidenza. In una dichiarazione pubblica, ha descritto l’atto come “un poltronificio vergognoso”, criticando apertamente la scelta e il suo impatto sulla gestione regionale. La questione ha sollevato un acceso dibattito tra le forze politiche locali.

Il sindaco facente funzioni interviene con fermezza sul dibattito: "La Calabria non ha bisogno di operazioni che appesantiscono la macchina amministrativa" Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, interviene con fermezza sul dibattito generato dalla decisione della Regione Calabria di reintrodurre la figura dei sottosegretari alla Presidenza, definendo l’iniziativa “Un poltronificio vergognoso. Una decisione che appare distante anni luce dai bisogni reali dei cittadini”. “La prima reazione - ha specificato Battaglia - è di profondo sconcerto. In una fase in cui la Calabria affronta emergenze gravissime, a... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Consiglio regionale Calabria: via libera alla legge sui sottosegretariLa norma, presentata dai consiglieri Caputo e Polimeni, modifica diverse norme introducendo fino a due sottosegretari. Calabria: riforma shock, 9 assessori e 2 sottosegretari.Il governo ha dato il via libera alla modifica dello Statuto della Regione Calabria, introducendo una Giunta allargata e la figura dei sottosegretari... Altri aggiornamenti su Regione Calabria Temi più discussi: In Calabria il centrodestra si inventa i sottosegretari di regione. Il costo: un milione di euro; La Regione Calabria reintroduce i sottosegretari: scoppia lo scontro; Il centrodestra non arretra, ai nuovi sottosegretari 14mila euro al mese e una superstruttura: ecco quanto costerà · LaC News24; Sottosegretari, Mattiani a Falcomatà: ‘Dimentica le 30 nomine in Metro City. Qualcuno forse le sventolava il ciuffo…’. Calabria, scontro sui sottosegretari. Mattiani duro su Falcomatà: forse dimentica le nomine alla città metropolitana e le zero opere pubbliche in 12 anniScontro politico acceso in Regione tra la Maggioranza ed opposizione sulle figure dei sottosegretari. I consiglieri di minoranza, in aperto contrasto con la scelta del centrodestra, hanno abbandonato ... strettoweb.com Regione, Bruno: la figura del sottosegretario serve a distribuire incarichi ben pagatiProposta che niente ha a che fare con le risposte attese dai calabresi in materia di sanità, depurazione, dissesto idrogeologico e servizi. ilcrotonese.it Sindacati, indennità di Pronto Soccorso: il Nursing up diffida la Regione. Trasmesso un atto di messa in mora per sollecitare il pagamento degli emolumenti. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/03/sindacati-indennita-di-pronto-soccorso-il-nursing-u - facebook.com facebook