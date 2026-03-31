Sotto lo stesso tendone | Arezzo incontra la Svezia nel segno del circo

Arezzo si prepara ad accogliere un evento dedicato al circo, con un collegamento che unisce la città alla Svezia. La manifestazione si terrà nel mese di aprile e coinvolgerà artisti e compagnie provenienti da entrambi i paesi. L'iniziativa si svolge sotto un tendone allestito nel centro cittadino e durerà diversi giorni.

Arezzo, 31 marzo 2026 – C'è un filo invisibile che collega Arezzo alla Svezia: si chiama circo e il prossimo aprile diventerà finalmente tangibile. Durante il ponte di Pasqua, la scuola di circo Sottosopra di Arezzo ospiterà un gruppo di giovani artisti provenienti da Cirkor, scuola svedese di circo, in quello che sarà il primo gemellaggio giovanile di circo mai realizzato in città. Un incontro reso possibile dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea, e nato grazie a un legame umano concreto: un'ex-operatrice di Sottosopra, oggi parte del team di Cirkor, ha tessuto la rete tra le due realtà e tra i due paesi. 28 ragazzi italiani e svedesi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sotto lo stesso tendone: Arezzo incontra la Svezia nel segno del circo Articoli correlati Live nel segno del rock al Circo della Farfalla: suonano i Cut. E sul palco l'esordio dei TyrapFRANCAVILLA FONTANA - Sabato 7 febbraio 2026 c'è il primo live del 2026 al Circo della Farfalla. Carnevale: a Stresa quattro giorni di festa sotto al tendone del "Carnival Circus"Dal 14 al 17 febbraio a Stresa torna l'appuntamento con il Carnevale, con quattro giorni di festa sotto al tendone dello "Stresa Chapiteau Carnival... Altri aggiornamenti su Sotto lo stesso tendone Arezzo incontra... Discussioni sull' argomento Il Circo Medini arriva a Lanzo e riaccende il dibattito: nel 2026 gli animali sotto il tendone hanno ancora senso?; A Marghera il Gravity Circus, due settimane di emozioni sotto il tendone.