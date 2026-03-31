Dopo anni di battaglie legali, una famiglia ha ottenuto una prima sentenza di condanna e un risarcimento di 10.000 euro in seguito al rifiuto di sostegno a una bambina malata. La decisione arriva dopo che sono state contestate discriminazioni nei confronti della minore, con il giudice che ha riconosciuto la violazione dei diritti e stabilito il pagamento. La famiglia ha dichiarato che questa vittoria rappresenta un passo importante.

Una battaglia durata anni e che ora, finalmente, ha portato ad una prima sentenza con un risarcimento di 10mila euro. "Un ristoro che, tuttavia, non può restituire alla bambina il pregiudizio subito a causa di un’offerta formativa limitata e discriminatoria rispetto a quella garantita agli altri alunni, né compensare pienamente la madre per la rinuncia forzata al lavoro e per l’umiliazione di dover trascorrere ore in una piccola stanza della scuola pur di consentire alla figlia la frequenza scolastica". Sono queste le parole di Daniela Villa, avvocata che assiste Anna Pagano, la mamma di Sassofeltrio che ha dato avvio ad una causa contro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno negato alla bimba malata: "In futuro mai più discriminazioni"

Articoli correlati

Donne, il sostegno della Cgil contro violenza e discriminazioni: "Il nostro aiuto non si esaurisce con l’8 marzo"Il sindacato ha rinnovato il proprio impegno concreto a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza, oltre che di tutte le persone in...

Thuram alla Gazzetta: «Sto bene alla Juve, ora voglio iniziare a vincere trofei. Mai dire mai per lo Scudetto. Io all’Inter? Mai»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...