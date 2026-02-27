Rimborsi agli over65 per spese veterinarie di animali da compagnia

Uno schema di rimborso è stato istituito per gli over65 che devono affrontare spese veterinarie. La misura riguarda diverse voci di costo, tra cui visite, analisi, interventi chirurgici e farmaci, e mira a sostenere le persone anziane nella gestione delle spese legate ai propri animali da compagnia. La procedura si applica alle condizioni previste dalla normativa vigente e alle modalità di presentazione delle richieste.

C’è tempo fino al 15 marzo per presentare la domanda. Cani, gatti e furetti devono avere il microchip e i proprietari un Isee non superiore a 16.215 euro Un rimborso per visite veterinarie e analisi, interventi chirurgici e farmaci degli animali da compagnia. Il sostegno è dedicato a chi ha più di sessantacinque anni ed un Isee, l’indicatore che misura patrimonio e capacità economica della famiglia, non superiore a 16.215 euro. “Per chi ha più di sessantacinque anni sono ancora più importanti - aggiunge l’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni - e spesso diventano compagni di vita insostituibili: una presenza quotidiana che fa sentire le persone meno sole”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

I rimborsi agli anziani per gli animaliUn aiuto per chi ha animali da compagnia e per la loro cura: un rimborso per visite veterinarie e analisi, interventi chirurgici e farmaci.

Rimborsi per le spese veterinarie agli over 65TOSCANA: Ristori per sostenere interventi chirurgici o analisi: possono accedere i proprietari di cani, gatti o furetti con Isee inferiore a 16.125 euro ... toscanamedianews.it

Rimborsi agli over65 per spese veterinarie di cani e gatti: domande fino al 15 marzoUn aiuto per chi ha animali da compagnia e per la loro cura: un rimborso per visite veterinarie e analisi, interventi chirurgici e farmaci. Il sostegno in Toscana è dedicato a chi ha più di 65 anni ed ... 055firenze.it

