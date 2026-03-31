La recente approvazione da parte della Knesset di una legge che prevede la pena di morte solo per i palestinesi ha sollevato interrogativi sulla validità dell’Accordo di Associazione tra l’Unione Europea e Israele. Questa decisione, considerata una violazione degli impegni presi, ha portato a discussioni sul possibile sospensione dell’accordo stesso. Bruxelles ora si trova a valutare come procedere di fronte a questa modifica normativa.

L’approvazione da parte della Knesset di una legge che introduce la pena di morte esclusivamente per i palestinesi rappresenta una chiara violazione dell’Accordo di Associazione tra l’Unione Europea e Israele. È quanto sostengono numerosi esperti di diritto internazionale, organizzazioni per i diritti umani e rappresentanti politici europei, mentre una petizione ha già superato le 500.000 firme chiedendo la sospensione totale del trattato. EU-Israel Association Agt, which proclaims respect for human rights & democratic principles as its "essential element", has yet to be suspended. "The adoption of this bill would risk undermining Israel’s commitments with regards to democratic principles. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Sospendere l’accordo UE-Israele”: la legge sulla pena di morte per i palestinesi diventa un banco di prova per Bruxelles

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