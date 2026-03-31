Il parlamento israeliano ha approvato una legge che introduce la pena di morte, con 62 voti favorevoli, 48 contrari e un astenuto. L’Unione europea ha espresso critiche, definendo la normativa discriminatoria e indicando che rappresenta un passo indietro sui diritti umani. La decisione ha generato reazioni di vario tipo tra le istituzioni internazionali.

L’Unione europea critica la legge sulla pena di morte approvata dalla Knesset, il parlamento israeliano (con 62 voti a favore, 48 contrari e un astenuto). La misura è rivolta ai palestinesi della Cisgiordania condannati per aver ucciso cittadini israeliani. “La legge sulla pena di morte in Israele è per noi dell’Ue motivo di grande preoccupazione “, ha affermato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa. “Si tratta di un chiaro passo indietro, l’introduzione della pena capitale, unitamente alla natura discriminatoria della legge. Notiamo inoltre che diverse voci si sono levate in Israele dopo l’adozione della legge, e che è stato presentato un ricorso alla Corte Suprema. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele approva la legge sulla pena di morte, Ue: “Discriminatoria, passo indietro sui diritti”

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