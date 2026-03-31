In un intervento recente, un rappresentante del settore educativo ha sottolineato l'importanza di tutelare il modello pubblico, evidenziando la necessità di garantire parità di diritti e retribuzione tra il settore pubblico e quello privato. La richiesta si rivolge contro ogni forma di divario contrattuale, ritenuta dannosa per il sistema di servizi educativi. La questione riguarda la tutela dell'integrità del modello pubblico e la lotta alle disparità salariali.

"Il modello pubblico va difeso garantendo parità di diritti e retribuzione tra settore pubblico e privato, opponendosi a ogni forma di divario contrattuale. La qualità dei servizi deve essere preservata attraverso l’ascolto delle famiglie e del personale coinvolto e con l’avvio di modelli gestionali che valorizzino il lavoro, senza comprimerne i costi e che non determinino incrementi delle tariffe d’accesso ai servizi". Insomma, scrivono i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp di Ferrara dopo l’assemblea unitaria del 26 marzo, i servizi educativi 0-6 "non sono un costo da tagliare, ma un bene comune, e l’amministrazione comunale di Ferrara deve aprire un confronto immediato: le condizioni, gli strumenti e le risorse ci sono, diversamente la mobilitazione proseguirà con ogni strumento ritenuto efficace". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos per i servizi educativi: "Modello che va difeso"

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