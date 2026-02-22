Servizi educativi 0-6 presidio dei sindacati davanti al Comune

Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp Liguria, Uil Fpl e la Rsu del Comune di Genova organizzano un presidio martedì 24 febbraio alle 14 davanti a Palazzo Tursi, per richiamare l’attenzione sulla crisi dei servizi educativi 0-6. La protesta nasce dalla mancanza di fondi e dalla carenza di personale, che influenzano la qualità delle strutture. La manifestazione mira a sollecitare risposte concrete alle esigenze delle famiglie e degli operatori. La mobilitazione coinvolge decine di lavoratori e genitori.

Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp Liguria, Uil Fpl e la Rsu del Comune di Genova promuovono un presidio unitario martedì 24 febbraio alle ore 14 davanti a Palazzo Tursi, per riportare al centro del dibattito cittadino la situazione dei servizi educativi 0–6. Secondo i sindacati, il settore è segnato da anni da criticità strutturali mai affrontate in modo organico. "Il sistema continua a reggersi soprattutto sulla professionalità e sul senso di responsabilità del personale", spiegano Paola Notari (Fp Cgil), Cinzia Maniglia (Cisl Fp Liguria), Giovanni Cadili (Uil Fpl) e Cristian Briozzo, portavoce Rsu.