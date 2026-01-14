Sorteggio Australian Open 2026 | orario dove vederlo in streaming tutte le teste di serie

Il sorteggio degli Australian Open 2026 si avvicina, previsto per questa domenica. In questa fase si delineano i tabelloni dei principali tornei, con le teste di serie e le possibili sfide. È possibile seguire l’evento in streaming e conoscere gli orari ufficiali. Questa edizione rappresenta la terza sotto questa denominazione, con l’obiettivo di assegnare i prestigiosi trofei intitolati a Norman Brookes e Daphne Akhurst.

Si avvicina in modo consistente il momento del sorteggio degli Australian Open 2026. Nella terza edizione al via di domenica ci sarà una nuova caccia ai due grandi trofei che vengono accordati ai tennisti vincitori, intitolati a Norman Brookes per gli uomini e a Daphne Akhurst per le donne. Quattro gli italiani compresi tra i 32 del seeding maschile: oltre, ovviamente, a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti abbiamo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Per tutti loro la speranza è di non dover ricorrere a derby. In campo femminile, invece, c'è la sola Jasmine Paolini, che nell'attesa delle qualificazioni ha una sola connazionale a farle compagnia, vale a dire Elisabetta Cocciaretto.

