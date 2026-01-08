Il sorteggio degli Australian Open 2026 si terrà il 15 gennaio alle 04:30 ora italiana, presso la sede ufficiale. Durante la cerimonia, verranno definiti i percorsi dei 128 uomini e delle 128 donne iscritti al torneo principale. L’evento sarà trasmesso in streaming, permettendo agli appassionati di seguire in tempo reale le indicazioni sui incontri e le teste di serie.

Definito l’orario del sorteggio degli Australian Open 2026. Il 15 gennaio alle ore 04:30 italiane (14:30 locali) andrà in scena la cerimonia che delineerà il percorso dei 128 giocatori e delle 128 giocatrici presenti nel tabellone principale. Main draw che sarà completato da chi sarà nelle qualificazioni dal 12 al 15 gennaio e dagli inviti degli organizzatori (wild card). Di sicuro avremo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dai lati opposti del tabellone, con lo spagnolo n.1 del seeding e l’altoatesino n.2. Sinner andrà a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, ricordando le affermazioni del 2024 e del 2025, mentre Carlitos, che mai è andato oltre i quarti di finale in questo Major, ambisce a completare il Carrer Grand Slam, ovvero vincere tutti i tornei del Grande Slam almeno una volta in carriera e non nello stesso momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio Australian Open 2026: definito l’orario. Le teste di serie e dove seguirlo in streaming

