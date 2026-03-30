Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2026? Orario e possibili avversari per Sinner turno per turno

Il sorteggio del tabellone principale dell’ATP di Montecarlo 2026 si svolgerà oggi, venerdì 3 aprile, alle ore 17.00. Durante l’evento verranno stabiliti gli incontri del primo turno e si conosceranno i possibili avversari di diversi giocatori, tra cui anche Sinner. L’evento si terrà nella sede ufficiale del torneo, con la diffusione delle informazioni tramite canali ufficiali e dirette streaming.

Alle ore 17.00 di oggi, venerdì 3 aprile, si terrà il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Montecarlo Masters 2026 di tennis: Jannik Sinner, essendo numero 2 del ranking ATP, sarà accreditato della seconda testa di serie, con il numero 1 del seeding per lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tabellone vedrà la partecipazione di 56 giocatori. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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