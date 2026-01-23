Sorpreso a spacciare hashish nel garage di casa | arrestato in flagranza

Nella giornata del 10 gennaio 2026, a Ostuni, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel garage di casa durante un’operazione di controllo del territorio condotta dagli agenti del commissariato locale. L’intervento ha portato al fermo di un sospetto, con successiva verifica delle sue attività illecite.

