Sorpreso a spacciare hashish per strada | arrestato un ventenne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nelle ore serali dopo essere stato sorpreso a spacciare hashish in strada. Gli agenti della polizia di stato, che lo hanno fermato durante un normale servizio di controllo, hanno proceduto a una perquisizione, trovando ulteriori dosi di sostanza stupefacente. L’arresto si inserisce nelle operazioni di contrasto allo spaccio di droga nelle aree urbane, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica.

Stava spacciando hashish per strada, di sera. Gli agenti della polizia di stato lo hanno notato e lo hanno fermato, per poi perquisirlo: a questo punto è emerso che aveva altre dosi con sé.35 grammiÈ successo verso le 20 di venerdì sera in via Polesine, in zona Corvetto, a sud di Milano.

