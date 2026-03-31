Il lungomare Di Vittorio a Rimini riaprirà giovedì 2 aprile, in anticipo rispetto alle previsioni del Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato. La riapertura riguarda il tratto compreso tra via Benizzi e via Voce della Luna. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha rispettato le tempistiche stabilite dal Piano. La riapertura si inserisce nel programma di gestione delle aree costiere della città.

Un risultato che arriva con anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria, grazie all'accelerazione impressa al cantiere per la posa della condotta tra Colonella 1 e Colonella 2 Il Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (Psbo) di Rimini segna un nuovo traguardo: giovedì 2 aprile riaprirà il primo tratto del lungomare Di Vittorio, da via Benizzi a via Voce della Luna. Un risultato che arriva con anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria, grazie all'accelerazione impressa al cantiere per la posa della condotta tra Colonella 1 e Colonella 2. In quest'area sono stati completati, oltre ai sottoservizi, il ripristino delle aiuole, le piantumazioni, i cordoli e la posa del porfido. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Sorpresa nell'uovo di Pasqua, riapre il lungomare Di Vittorio: in anticipo rispetto al programma del Psbo

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