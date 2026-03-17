Nell’uovo di Pasqua, lungo il cornicione interno di San Pietro in Valle, si trova una rete bianca a maglie larghe che si staglia chiaramente contro la struttura. La scoperta è stata fatta di recente e ha attirato l’attenzione di chi frequenta il luogo. Nessuna altra indicazione su come la rete sia arrivata lì o quale sia il suo scopo.

di Anna Marchetti Una rete bianca a maglie larghe lungo il cornicione interno a San Pietro in Valle: è la soluzione individuata da Soprintendenza e Comune per aprire al pubblico, da Pasqua, in maniera permanente la preziosa chiesa barocca che nel 2025, solo nei weekend, ha registrato 11mila visitatori. "Sistemiamo gli stucchi – spiega il sindaco Luca Serfilippi – e grazie alla rete (la stessa usata durante le Olimpiadi) mettiamo la chiesa in totale sicurezza: saranno protetti navata, transetto e abside. La rete è tale da garantire trasparenza e non limitare la visuale degli stucchi e la bellezza dell’edificio". Serfilippi chiarisce che l’Amministrazione "al momento non ha i 3 milioni di euro che sarebbero necessari per la sua completa riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è San Pietro in Valle nell’uovo di Pasqua

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