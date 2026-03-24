Ad Avellino, si assiste a un tentativo di trovare il sindaco che ricorda più una ricerca dell’uovo di Pasqua, ma senza esito. La situazione si presenta come una passeggiata lenta e senza obiettivi precisi, piuttosto che una corsa frenetica verso il Palazzo di Città. Il tutto si svolge in un contesto di attese e incertezze, senza che si registrino sviluppi concreti o nomi ufficiali coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino, più che una corsa verso Palazzo di Città, sembra una lunga e meditativa passeggiata. senza meta. E mentre la Pasqua si avvicina, tra colombe e uova di cioccolato, l’unica cosa che appare certa è che dentro l’uovo della politica cittadina difficilmente si troverà la sorpresa tanto attesa: il nome condiviso di un candidato sindaco. Tanto nel centrosinistra quanto nel centrodestra. Nel cosiddetto campo largo il dibattito è ormai diventato, per usare un’altra metafora, una sorta di tombola senza cartelle vincenti. I nomi si rincorrono con una puntualità quasi liturgica, ma senza mai trasformarsi in scelta definitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caccia al Sindaco come all’uovo di Pasqua: ma la sorpresa non c’è

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