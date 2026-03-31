Sorpassa i carabinieri in un punto vietato poi si giustifica | Ero di fretta via la patente per sei mesi

Qualche notte fa, lungo la strada provinciale Valnure vicino a Piacenza, un’auto ha sorpassato i carabinieri in un punto vietato. Dopo l’episodio, l’autista ha spiegato di essere stato di fretta. Per questa ragione, gli agenti gli hanno ritirato la patente per sei mesi.

Sorpassa i carabinieri a ridosso di una rotonda, poi si giustifica: «Ero di fretta». L’episodio si è verificato qualche notte fa, non lontano da Piacenza, lungo la strada provinciale Valnure. L’uomo al volante, poco più che ventenne e neopatentato, era diretto verso Podenzano quando ha raggiunto la gazzella dei carabinieri Tuttavia, non ha voluto accodarsi e, a ridosso di una rotonda, in un tratto con linea di mezzeria continua, ha deciso di effettuare il sorpasso, per poi rimettersi sulla corsia. Fortunatamente, dal senso opposto di marcia, in uscita dalla rotatoria, non stava sopraggiungendo alcun veicolo. I militari hanno accesso i lampeggianti intimando l’alt all’automobilista che ha immediatamente accostato sulla destra e si è giustificato dicendo che andava di fretta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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