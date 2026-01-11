Nel 2026, Richard Ashcroft, il noto cantante britannico, si trova a dover rinunciare alla guida per sei mesi a seguito di una multa per eccesso di velocità. La sanzione ha comportato anche la sospensione della patente, evidenziando l'importanza di rispettare le norme stradali. Questa decisione rappresenta un esempio di come le infrazioni possano avere conseguenze significative sulla vita quotidiana.

Richard Ashcroft dovrà rinunciare alla guida per sei mesi: il cantante britannico dovrà pagare una multa per eccesso di velocità che gli è costata al tempo stesso con la sospensione della patente.. L’ex frontman dei The Verve è stato condannato il 7 gennaio presso il tribunale di Lavender Hill Magistrates di Londra ad un pagamento di 2.755 sterline, dopo essere stato fermato per aver superato di 8 miglia, il limite di 40 miglia all’ora sulla sezione sopraelevata della M4 a Brentford nel febbraio dello scorso anno. Alla corte è stato riferito che Ashcroft aveva già nove punti rilevanti sulla patente per tre precedenti reati di eccesso di velocità tra il 2022 e il 2024, e ora gli sono stati assegnati altri tre punti, incorrendo in una sospensione della patente per sei mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Richard Ashcroft, il 2026 si apre con la sospensione della patente per sei mesi

