Trentini | Ero una pedina di scambio Sei mesi senza pensieri lucidi poi ho sentito mia mamma Quei giorni nella vasca e in cella senza occhiali

Alberto Trentini, il cooperante veneziano, si presenta in tribunale con gli occhi gonfi e un aspetto stanco. Racconta di aver passato sei mesi senza riuscire a pensare chiaramente, di aver vissuto momenti difficili nella cella e nella vasca, senza occhiali. “Ero una pedina di scambio”, dice, spiegando come si sia sentito perso in quel periodo. La sua voce è rotta, l’emozione evidente, mentre descrive quei giorni duri che ora cerca di lasciare alle spalle.

Alberto Trentini con gli occhi gonfi, con una semplice t-shirt nera e un paio di jeans scuri. «Non sono abituato a tutto questo», ha detto il cooperante veneziano, visibilmente emozionato, quando ha fatto il suo ingresso nello studio di Che Tempo Che Fa. Trentini, liberato il 12 gennaio scorso, ha trascorso 423 giorni in carcere in Venezuela. Intervistato da Fabio Fazio ha raccontato il suo periodo di prigionia: dall'arresto fino alla liberazione. Nel pubblico, in prima fila, anche mamma Armanda che, quando ha visto entrare in studio il figlio, si è commossa fino alle lacrime e tremava visibilmente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Alberto Trentini ha passato dieci giorni in una vasca

