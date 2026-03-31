Si finge il padre di un bambino e tanta di rapirlo | arrestato 30enne al centro sportivo

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, con l'accusa di tentato sequestro di persona. Durante un allenamento presso un centro sportivo, si è introdotto negli spogliatoi e ha tentato di portare via un bambino di 8 anni, spacciandosi per il padre. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che si concretizzasse il sequestro.

Fermato con l’accusa di tentato sequestro di persona. Il fatto è avvenuto al termine di un allenamento. Una volta notato, l’uomo si è allontanato prima di essere bloccato dai genitori degli altri bambini Bergamo. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, al termine di un allenamento. E’ stato il bambino ad avvisare l’istruttore che quell’uomo non era suo padre e a quel punto il 30enne, il quale risulta incensurato, si è allontanato prima di essere bloccato dai genitori degli altri bambini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Si finge il padre di un bimbo di 8 anni per cercare di rapirlo in un centro sportivo a Osio Sotto: arrestatoUn uomo di trent'anni è stato arrestato dopo che ha provato a rapire un bambino di 8 anni in un centro sportivo a Osio Sotto, comune che si trova in... Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo in un centro sportivo del BergamascoUn 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Latte guasto; Bari, si finge nipote e raggira un'anziana di 100mila euro: ai domiciliari un 22enne e una 50enne napoletani; Bari, truffa da 100mila euro ad un’anziana: Nonna, serve oro per papà. Arrestati due napoletani; Referendum, affluenza record: 46% il primo giorno, Sicilia maglia nera. Bergamo, si finge padre e tenta di rapire un bambino di 8 anni a fine allenamento: arrestato 30enneUn 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 ... msn.com Bergamo, si finge padre e tenta di rapire un bambino di 8 anni a fine allenamento: arrestato 30enne facebook Si finge adolescente e adesca undicenne in chat: «Mandami qualche foto porno». Ma i genitori lo scoprono e lo denunciano: vicentino ai domiciliari x.com