Bergamo si finge il padre e tenta di rapire un bambino | arrestato

A Osio Sotto, in provincia di Bergamo, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona. L’uomo si è introdotto negli spogliatoi di un centro sportivo e ha cercato di portare via un bambino di 8 anni, spacciandosi per il padre, al termine di un allenamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il peggio.

Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento. E’ stato il bambino ad avvisare l’istruttore che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bergamo, si finge il padre e tenta di rapire un bambino: arrestato Articoli correlati Leggi anche: Caivano, tenta di rapire un bambino: arrestato ghanese Latina, tenta di rapire un bambino: arrestato iraqenoSi è avvicinato a una macchina parcheggiata e ha aperto lo sportello cercando di portare via un bimbo che si trovava nell’auto insieme alla mamma. Tenta di rapire una bimba di un anno a Bergamo: arretato