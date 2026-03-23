La mia notte prima degli esami? Insonne il giorno dopo non sapevo nemmeno il mio nome | così Sabrina Ferilli da Fazio

“La mia notte prima degli esami? Certo che me la ricordo, è stata insonne. Poi già non sapevo un ‘picchio’. perciò il giorno dopo non ricordavo nemmeno il mio nome”. Così l’attrice Sabrina Ferilli ha risposto a Fabio Fazio, a Che tempo che fa, sul Nove, ricordando il proprio esame di Stato. La conduttrice romana è protagonista nel film Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni accanto a Tommaso Cassissa. La pellicola è uscita al cinema il 19 marzo. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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A voi piace Sabrina Ferilli Attrice amatissima, spontanea e sempre molto vera davanti alle telecamere, negli anni è diventata uno dei volti più iconici dello spettacolo italiano. Per voi è tra le migliori attrici della TV e del cinema italiano oppure no facebook