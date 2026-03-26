Jazz Rebellion! Per l’ex GKN | venti musicisti di grande talento e un concerto davvero speciale

Venti musicisti jazz si sono esibiti in concerto a Prato per sostenere i lavoratori dell’ex fabbrica Gkn. L’evento si è svolto il 26 marzo 2026, coinvolgendo artisti di rilievo nel panorama musicale. L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda dei lavoratori coinvolti.

Prato, 26 marzo 2026 – Venti jazzisti di grande talento insieme sul palco per sostenere i lavoratori dell’ex Gkn. Sarà una serata di grande significato, nel senso politico più nobile, quella di giovedì prossimo alle 21 alla Casa del popolo di Coiano: Jazz Rebellion! Limited Edition for ex-GKN è il titolo del concerto a cura di Arci Prato con MetJazz, al quale il pubblico potrà assistere con una offerta da destinare alla campagna di crowdfunding Un’azione per salvare GFF, attiva sulla piattaforma Produzioni dal basso. Un grande concerto per sostenere la campagna di azionariato popolare lanciata dal Collettivo di fabbrica ex GKN per finanziare il progetto di reindustrializzazione ecologicamente avanzata della nuova cooperativa GFF (Gkn For Future). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jazz Rebellion! Per l’ex GKN: venti musicisti di grande talento e un concerto davvero speciale Articoli correlati Happy jazz: concerto + jam session jazz Corradi Piscitelli Cidale TrioAd aprire la serata al Count Basie Jazz Club sarà un trio ligure di grande affiatamento formato da Leonardo Corradi al pianoforte, Diego Piscitelli... Jazz e Brasile a Palermo: i Jazz Out Project in concerto al Blue Brass, un viaggio tra soul e nuove sonorità.Il Blue Brass – Ridotto dello Spasimo di Palermo ospiterà lunedì 10 febbraio 2026, alle ore 21, il concerto “Play Brazil” dei Jazz Out Project, un... Tutti gli aggiornamenti su Jazz Rebellion Discussioni sull' argomento Jazz Rebellion! Per l’ex GKN: venti musicisti di grande talento e un concerto davvero speciale; Jazz Rebellion: venti musicisti jazz per GKN; Giotto Jazz Festival: da Danilo Rea a Dave Holland, cinque serate da segnare in agenda; Rosanna Baldi. Jazz Rebellion! Per l’ex GKN: venti musicisti di grande talento e un concerto davvero specialeIl 2 aprile alla Casa del popolo di Coiano a sostegno del progetto dei lavoratori licenziati. Azionariato popolare, nuova vita per la fabbrica. Sul palco anche Jeff Ballard e Dario Cecchini ... lanazione.it Britney Spears - Rebellion #britneyspearsfan #britney #britneyspears #music - facebook.com facebook