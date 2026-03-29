Sondaggi politici Fratelli d'Italia crolla salgono Pd e M5s | la rilevazione dopo la crisi nel governo

Dopo la crisi nel governo e la sconfitta alle urne, i sondaggi politici mostrano un calo di Fratelli d’Italia ai minimi storici, mentre il Partito Democratico registra un aumento significativo. In crescita anche i consensi per il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, mentre la Lega rimane stabile. La rilevazione è stata condotta nei giorni successivi alle dimissioni di alcuni esponenti del governo e alla consultazione referendaria.

FdI crolla ai minimi. Balzo in avanti del Pd. Salgono anche M5s e FI. Stabile la Lega. È l'effetto referendum che ha colpito la premier dopo dopo la sconfitta alle urne e le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. Ecco l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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