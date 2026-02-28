Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia in calo Pd stabile e M5S in lieve flessione

Gli ultimi sondaggi politici indicano che Fratelli d’Italia ha registrato una diminuzione dello 0,6%, portando la sua percentuale al 29,1%. Il Partito Democratico si mantiene stabile, mentre il Movimento 5 Stelle mostra una lieve flessione rispetto ai dati precedenti. Questi risultati riflettono le variazioni nelle intenzioni di voto degli italiani in vista delle prossime consultazioni.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo per Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde il -0,6% e si assesta al 29,1%. Rimane stabile da una settimana all’altra il Partito Democratico di Elly Schlein con il 22,1% delle preferenze. Cala di poco ( -0,2% ) il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte andando all’ 11,8%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Le rilevazioni dei sondaggi elettorali che seguono mostrano il dettaglio su chi guadagna e chi perde nel confronto tra i leader politici: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

