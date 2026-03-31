Sondaggi elettorali continua la risalita del campo largo | in crescita Pd e 5 Stelle

Negli ultimi sondaggi elettorali, si osserva una stabilizzazione dei partiti di governo, mentre il campo largo registra una crescita di consensi. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle mostrano aumenti nel loro sostegno, dopo il risultato favorevole al No nel referendum sulla giustizia. Questa tendenza si manifesta in un contesto politico caratterizzato da un rallentamento della diminuzione di alcuni partiti e un incremento di altri.

L’effetto del referendum sembra già frenare. Negli ultimi sondaggi, infatti, si arresta il calo dei partiti di governo, ma allo stesso tempo prosegue la risalita di quelli del campo largo che beneficiano di un momento positivo dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Così Fratelli d’Italia resta sì in testa senza perdere consensi rispetto alla settimana precedente, ma secondo il sondaggio di Swg per il TgLa7 il Pd riesce pian piano a rosicchiare consensi, provando così a riavvicinarsi. In crescita ci sono anche Movimento 5 Stelle e Forza Italia, mentre scende la Lega. Sondaggi politici, Pd e 5 Stelle in crescita. In testa quindi c’è sempre il partito di Giorgia Meloni, che resta stabile con il 29,5% dei consensi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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