Solo Per Amore Summer Tour tappa anche in Friuli per Ernia

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga L’annuncio del Summer Tour arriva dopo il grande successo della tournée nei palasport italiani, che nel mese di marzo ha fatto tappa a Jesolo, Roma, Napoli, Firenze fino a concludersi con un triplo appuntamento a Milano, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per Soldi e Per Amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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L'artista porta nel capoluogo ligure il suo Solo Per Amore Summer Tour - facebook.com facebook

Fofana Nelle date al Forum di Milano del tour "Solo per amore live", Ernia - milanista - ha modificato il testo della sua canzone "Berlino" riprendendo il meme che ha spopolato online riferito al centrocampista rossonero Fofana. video: TikTok / antonio.esse #r x.com