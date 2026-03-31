Ernia sceglie la Riviera | tappa a Riccione per il Solo per amore summer tour

Sabato 18 luglio, piazzale Roma a Riccione accoglierà uno degli artisti più noti del rap italiano, che si esibirà durante il “Solo per amore summer tour”. Questa data si inserisce nel calendario di “Riccione Music City 2026”, un evento che offre vari appuntamenti musicali nella località balneare. La performance di Ernia rappresenta una delle tappe più attese di questa stagione.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il cartellone di “Riccione Music City 2026” si arricchisce di un nuovo appuntamento: sabato 18 luglio, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà uno dei performer più rilevanti della scena rap, Ernia. Reduce dal tour nei palasport, il rapper e cantautore milanese continua il suo viaggio live, annunciando oggi, martedì 31 marzo, il “Solo per amore Summer tour 2026” nei principali festival italiani e in Svizzera. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per soldi e per amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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