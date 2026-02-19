Primo soccorso e uso del defibrillatore Due incontri al Russell-Newton

Il corso di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore si è svolto al Russell-Newton il 14 febbraio 2026, dove hanno partecipato dieci insegnanti e quaranta studenti. L’evento è stato organizzato per insegnare le manovre di rianimazione e l’uso di un defibrillatore automatico. Durante l’incontro, i partecipanti hanno praticato le tecniche su mannequin e hanno potuto toccare con mano le apparecchiature. L’obiettivo è aumentare la sicurezza in ambienti scolastici e preparare i presenti a intervenire in casi di emergenza.

L'Istituto Russell-Newton di Scandicci ha attivato due incontri di corso teorico-pratico per acquisire le tecniche base del Primo Soccorso ed essere abilitati all'uso del defibrillatore, destinato agli studenti delle classi quinte e tenuto dal personale individuato all'interno del progetto A.S.SO (A Scuola di SOccorso). Al primo incontro del corso BLSD avvenuto nell'Auditorium del Russell-Newton il 14 febbraio 2026 hanno partecipato dieci docenti e quaranta studenti dell'Istituto. È prevista una seconda data di formazione, il 28 Marzo 2026, a cui auspichiamo possano partecipare un numero ancora maggiore di studenti e personale della scuola affinché possa crescere il numero di cittadini capaci di intervenire in modo efficace in caso di emergenza.