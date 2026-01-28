Orient Day l’università raccontata da chi la vive La nuova iniziativa del Russell-Newton

L’Orient Day torna a far parlare di sé, questa volta grazie alla nuova iniziativa del Russell-Newton. La giornata permette agli studenti di conoscere l’università direttamente da chi la vive, come studenti e diplomandi. Lorenzo Nesi, laureato in matematica e ex allievo dell’Istituto, ha avuto l’idea di creare questa occasione. La dirigente Anna Maria Addabbo ha subito appoggiato il progetto, che punta a dare ai diplomandi un’immagine reale e senza filtri del percorso universitario e delle professioni future.

L'iniziativa, nata da un'idea di Lorenzo Nesi - laureato in matematica ed ex allievo dell'Istituto - e fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica Anna Maria Addabbo, punta a offrire ai diplomandi uno sguardo autentico e senza filtri sul percorso universitario e professionale.

