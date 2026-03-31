Un rappresentante del giocatore ha annunciato che Brown sarà pronto tra circa venti giorni, mentre si discute già del futuro con l’allenatore. La notizia riguarda sia la condizione fisica dell’atleta che l’andamento delle trattative contrattuali con la società. La situazione sembra aver preso una piega più positiva rispetto ai giorni precedenti.

Un sospiro di sollievo per la situazione fisica di Brown e un segnale importante sulla strada del rinnovo del contratto con coach Priftis. Queste le news uscite dalla chiacchierata con il gm della Pallacanestro Reggiana, Marco Sambugaro. Che notizie ci dà in merito a Stephen Brown? "Gli esami hanno evidenziato un edema osseo all’apice rotuleo del ginocchio sinistro. Non ci sono fratture, nessun interessamento dei legamenti. Stimiamo in tre settimane i tempi per rivederlo in campo". Visti brillanti risultati del nuovo assetto, si chiederà a qualcuno di. fare il Brown o Caupain tornerà ad avere più responsabilità anche in cabina di regia? "Non c’è una copia di Brown a roster, quindi per le sue qualità di ball-handler, creatore di gioco, e produttore di vantaggi, Caupain per forza ritornerà a essere responsabilizzato in queste chiavi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sollievo Brown: pronto tra 20 giorni: "Con Priftis parliamo già di futuro"

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