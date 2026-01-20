Eleonora Palmieri, giovane veterinaria di 29 anni, racconta la sua esperienza nel Centro ustioni del Niguarda, a venti giorni dal tragico incendio del Constellation bar di Crans-Montana. In un’intervista, ripercorre i momenti della notte, evidenziando come ci siano giorni di sollievo e altri in cui prevale la fragilità e il bisogno di silenzio. Un racconto di resilienza e di un percorso ancora da affrontare.

. Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni, da venti giorni ricoverata nel Centro ustioni del Niguarda, in una intervista a Repubblica ripercorre la notte del devastante rogo del Constellation bar di Crans-Montana, con le sue 4o vittime e oltre 100 feriti, e il lungo percorso che l’attende. Era la sua prima volta in Svizzera, in vacanza con il fidanzato Filippo per festeggiare il Capodanno. “Era una serata di gioia, ma poco prima della mezzanotte tutto è precipitato”, racconta. Il caos del momento l’ha separata dal suo fidanzato, ma, confessa, il pensiero che lui fosse al sicuro l’ha confortata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci sono giorni di sollievo, ma anche giorni in cui prevale la fragilità e il bisogno di silenzio”

