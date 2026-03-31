Solidarietà in corsia | Alfa Romeo storiche e finanzieri portano il sorriso al Polo oncologico pediatrico

Oggi, nel Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce, si sono svolti incontri tra rappresentanti di automobili storiche e finanzieri, portando momenti di allegria tra pazienti e operatori. Le vetture d’epoca hanno fatto il loro ingresso tra i viali del complesso, accompagnate dal rumore caratteristico dei motori, creando un’atmosfera di condivisione e supporto.

LECCE – Il rombo dei motori storici si è mescolato oggi al suono della speranza tra i viali del Polo Oncologico “Giovanni Paolo II”. L’iniziativa “Pasqua con la Scuderia alfisti giallo-verdi” ha trasformato una mattinata ordinaria in un momento magico per i piccoli pazienti del reparto di Onco-ematologia pediatrica. Due splendide Alfa Romeo d'epoca della guardia di finanza hanno fatto il loro ingresso scortate dalle pattuglie attuali del comando provinciale di Lecce. Tra sirene e lampeggianti, i bambini si sono affacciati incuriositi alle finestre, salutando con stupore il passaggio delle "volanti" di una volta. La solidarietà si è poi spostata all'interno del reparto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Solidarietà in corsia: Alfa Romeo storiche e finanzieri portano il sorriso al Polo oncologico pediatrico Articoli correlati “Il Rotary in Corsia”: cultura e solidarietà al Day Hospital Oncologico del FatebenefratelliTempo di lettura: 4 minutiL’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento ha ospitato questa mattina la cerimonia di donazione ed... Solidarietà in corsia, poliziotti donano regali (e sorrisi) ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico SalesiL’iniziativa, nata spontaneamente tra gli operatori e sostenuta con entusiasmo dal Dirigente Vice Questore Aggiunto Piero D’Armi, testimonia il forte...