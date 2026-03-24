Il Rotary in Corsia | cultura e solidarietà al Day Hospital Oncologico del Fatebenefratelli

Questa mattina presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento si è svolta una cerimonia di donazione e installazione di una bacheca libraria nel Day Hospital Oncologico. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del Rotary e del personale sanitario, con l’obiettivo di promuovere cultura e solidarietà all’interno della struttura ospedaliera.

Tempo di lettura: 4 minuti L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento ha ospitato questa mattina la cerimonia di donazione ed installazione di una bacheca libraria destinata al Day Hospital Oncologico. L’iniziativa, intitolata “Il Rotary in corsia”, è stata promossa dalla Commissione Distrettuale “Autori Rotariani” del Distretto 2101, rappresentata dalla Presidente Giovanna Postiglione (Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem). L’evento ha visto la partecipazione corale dei club dell’area Sannio, il cui impegno combinato ha reso possibile il progetto: il Rotary Club Benevento, insieme ai club di Valle Caudina, Valle Telesina, Morcone-S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il Rotary in Corsia”: cultura e solidarietà al Day Hospital Oncologico del Fatebenefratelli Articoli correlati Donati 2.500 euro al ’Day Hospital oncologico’Ennesima importante donazione per l’associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla, stavolta grazie al ricavato della festa... San Matteo: debutta il day hospital oncologico, dono di Cancro primo aiutoPavia, 19 gennaio 2026 – È stato inaugurato questa mattina, lunedì 19 gennaio, al San Matteo il reparto di day hospital oncologico donato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Day Hospital Oncologico Temi più discussi: Il Rotary in corsia: cultura e solidarietà al day hospital oncologico; A Castelvenere scende in campo la solidarietà per Filena: un’asta di beneficenza per raccogliere fondi; Settore giovanile, le gare del weekend: la Primavera sfida l'Empoli. IL ROTARY IN CORSIA CULTURA E SOLIDARIETÀ ARRIVANO AL DAY HOSPITAL ONCOLOGICO DEL FATEBENEFRATELLI DI BENEVENTO SocietàNell'ambito dell'iniziativa Il Rotary in Corsia, promossa dal Distretto Rotary 2101, martedì 24 marzo 2026, alle ore 11:30 presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli di Benevento, si ... realtasannita.it Il Rotary in corsia: cultura e solidarietà al day hospital oncologicoMartedì all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento ... msn.com SALUTE - Fondi destinati all’acquisto del Paxman Scalp Cooler per il Day Hospital oncologico dell’ospedale Cervesi - facebook.com facebook Così la Lilt aiuta Day Hospital oncologico, Oncologia, Radioterapia, Day e Week Surgery a Cuneo x.com