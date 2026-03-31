Solidarietà | donate 150 colombe pasquali per sostenere la fondazione Acaref

A Ferrara, le istituzioni e la comunità si sono unite in un gesto di solidarietà, donando 150 colombe pasquali per sostenere la fondazione Acaref. La collettività si prepara a celebrare la Pasqua con un'iniziativa che coinvolge direttamente le persone e le associazioni locali. La distribuzione delle colombe rappresenta un modo concreto per contribuire alle attività della fondazione.

Ferrara pronta a festeggiare la Pasqua con una storia di solidarietà che unisce istituzioni e comunità. Il sodalizio ‘La Carlinga’, formato all’interno del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, ha deciso di supportare la fondazione Acaref attraverso l’acquisto di 150 colombe pasquali solidali che saranno distribuite tra i soci. Questo gesto rappresenta un aiuto concreto per la ricerca scientifica e l’assistenza alle persone affette da sindromi atassiche, malattie neurodegenerative rare che colpiscono sia adulti che bambini. Le colombe solidali acquistate serviranno a finanziare progetti di ricerca e attività di assistenza, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie colpite e di aprire nuove prospettive per il futuro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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