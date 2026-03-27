Colombe pasquali al supermercato | marche ingredienti e prezzi

Con l’avvicinarsi della Pasqua, i supermercati si riempiono di colombe pasquali di diverse marche, con ingredienti e prezzi variabili. Si possono trovare prodotti tradizionali e alternative, spesso disponibili in diverse fasce di prezzo. La varietà di offerte permette ai consumatori di scegliere tra prodotti artigianali, industriali e di marca commerciale, con differenze che riguardano principalmente ingredienti e costo.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, sugli scaffali dei supermercati si trovano colombe pasquali di ogni tipo. Come panettone e pandoro, anche la colomba è regolata da un disciplinare (DM 22 luglio 2005, aggiornato nel 2017) che definisce ingredienti e modalità di produzione. Si tratta di un dolce a fermentazione naturale da pasta acida, preparato con: farina di frumento, zucchero, uova o tuorli (minimo 4%), burro (minimo 16%), scorze di agrumi canditi (almeno 15%), lievito naturale e sale. L’unico grasso consentito è il burro, eventualmente con aggiunta di burro di cacao. Sono ammesse varianti come colombe senza canditi, al cioccolato o con creme. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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