120 colombe pasquali | il dolce che finanzia la lotta ai

A Grosseto, nel cuore della Maremma, sono pronte 120 colombe pasquali, un dolce tradizionale che da anni viene prodotto e venduto in occasione della Pasqua. Questa iniziativa coinvolge diversi operatori locali, che si occupano della preparazione e della distribuzione. La vendita delle colombe ha uno scopo benefico, destinato a finanziare progetti legati alla lotta contro alcune problematiche di salute pubblica.

Nel cuore della Maremma, a Grosseto, si sta preparando un’azione concreta che intreccia tradizione culinaria e salute pubblica. In vista della Pasqua, il maestro pasticcere Paolo Rufo realizzerà 120 colombe artigianali, il cui ricavato finanzierà direttamente le attività di prevenzione della Lilt Grosseto. Questa iniziativa, guidata dall’insegnante Francesca Bini in memoria del fratello Gianluca Gnugni Bini e della dottoressa Michela Stumpo, rappresenta un esempio tangibile di come il tessuto sociale locale possa mobilitarsi per la diagnosi precoce dei tumori. L’evento non si limiterà alla semplice vendita dei dolci, ma si espanderà in una giornata di sensibilizzazione programmata per il 21 marzo presso i locali di Banca Tema in corso Carducci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 120 colombe pasquali: il dolce che finanzia la lotta ai Articoli correlati Migliori colombe pasquali: la Campania fa doppietta con la classica e la salataTempo di lettura: 2 minutiVengono dal Sud Italia le migliori colombe italiane, a certificarlo è il Campionato “Miglior Colomba d’Italia”, svolto alla... Mense gratuite e lotta allo spreco di cibo: la Regione finanzia 32 progettiLa giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati per il Bando sul recupero alimentare. Colomba soffice in 5 minuti #pasqua #colomba #dolce #ricette #fattoincasa Altri aggiornamenti su colombe pasquali Discussioni sull' argomento Pasqua solidale a Grosseto, 120 colombe artigianali per sostenere la Lilt; 50 colombe di Pasqua 2026: prezzi al supermercato e in pasticceria. 120 colombe pasquali per la Lilt: privati e aziende uniti per la prevenzione oncologicaGROSSETO – Privati ed aziende si sono uniti per sostenere la Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori) di Grosseto, associazione di importante riferimento nella promozione della prevenzione oncologica. France ... msn.com Colomba pasquale: gli italiani la preferiscono artigianale, leggera e classicaLa colomba pasquale conquista gli italiani: artigianale, classica e leggera. Trend 2026 tra qualità, bakery bistrot e nuove varianti. italiangourmet.it Imprese e cittadini insieme per la Lilt Grosseto: colombe pasquali e show cooking per la prevenzione - #IlGiunco - facebook.com facebook Vengono dal Sud Italia le migliori colombe italiane. A certificarlo è il Campionato "Miglior Colomba d'Italia". La competizione ha visto la Campania fare doppietta di ori nelle categorie classica e salata. #ANSATerraGusto x.com