A partire da aprile, alla Biblioteca Comunale di Santa Sofia, si svolgerà un ciclo di incontri dedicati all’arte, alla creatività e alla comunicazione. L’iniziativa coinvolge vari relatori e si concentrerà su temi legati all’espressione artistica e ai mezzi di comunicazione. Gli incontri si terranno regolarmente nel corso dei mesi successivi, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento per i partecipanti.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Un ciclo di incontri dedicati all’arte, alla creatività e alla comunicazione prende il via ad aprile alla Biblioteca Comunale di Santa Sofia. L’iniziativa, promossa dall’associazione Spazio Arte, propone quattro appuntamenti gratuiti rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di esplorare il linguaggio degli albi illustrati e delle arti visive. Il filo conduttore della rassegna, sintetizzato nel sottotitolo “Incontrarsi è comunicare, in modi sempre diversi”, mette al centro il valore dell’espressione attraverso parole e immagini. Gli incontri offriranno infatti l’occasione di dialogare direttamente con autori e illustratori, ma anche di partecipare a laboratori pratici, stimolando un approccio creativo e trasversale ai temi sociali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Soffia più forte" apre un ciclo di incontri all'insegna dell’arte e della comunicazione

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