rondine apre il nuovo ciclo di incontri e fa domande alla politica

Rondine Cittadella della Pace inaugura l’edizione 2026 di “I Giovedì di Rondine”, un ciclo di incontri dedicati al dialogo e al confronto con la politica. Da gennaio a maggio, gli appuntamenti offrono uno spazio di condivisione all’interno del Borgo di Rondine, promuovendo un dialogo costruttivo tra cittadini e rappresentanti istituzionali. Un’occasione per approfondire temi di interesse pubblico in un contesto di confronto civile.

Rondine Cittadella della Pace ha presentato l’edizione 2026 de “ I Giovedì di Rondine ”, un ciclo di incontri che, da gennaio a maggio, invita il pubblico a vivere un’esperienza di dialogo, confronto e condivisione all’interno della vita comunitaria del Borgo di Rondine. L’iniziativa si articola in due itinerari intrecciati, pensati come spazi di ascolto e approfondimento sui grandi temi del nostro tempo: la spiritualità, il dialogo tra le fedi e la cultura politica, in un contesto globale segnato da conflitti, polarizzazioni e crisi sistemiche. Il primo percorso, “ Parole di Pace ”, riproposto dopo la positiva esperienza della prima edizione, è un cammino spirituale che attraversa le parole della Torah, della Bibbia e del Corano, in dialogo con voci autorevoli delle diverse tradizioni religiose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Parole di Pace . Tutti gli incontri di RondineIl percorso Parole di Pace prosegue il 5 febbraio con Gianni Novello, della Fraternità di Romena. Il dialogo interreligioso si apre alla tradizione ebraica il 26 febbraio con Enrico Fink e a quella ... msn.com

Pace: al via il ciclo di incontri I Giovedì di Rondine, dedicato a spiritualità, dialogo interreligioso e cultura politicaDal gennaio al maggio 2026 torna alla Cittadella della Pace di Rondine il ciclo di incontri I Giovedì di Rondine, dedicato quest’anno a spiritualità, dialogo interreligioso e cultura politica. L’ini ... agensir.it

